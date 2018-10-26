Проекты в сфере АПК и энергетики представят школьники на Минском областном конкурсе

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXI конкурс работ исследовательского характера учащихся Минской области пройдет 27 октября, сообщили БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

Для участия в конкурсе было заявлено более 700 работ юных ученых из учреждений общего среднего и профессионального образования центрального региона. По решению жюри в финале областного этапа будут представлены 253 наиболее интересных исследования, в том числе проекты школьников из Литвы.

Для учащихся 5-х - 7-х классов будут работать секции по филологии, истории, краеведению, физике, математике, естественным наукам. Юные ученые активно изучали историю своей малой родины, диффузию, кинетический песок, влияние запахов на память человека и многое другое. В свою очередь ученики 8-х - 11-х классов рассмотрели зависимость урожая овощных культур от методов посадки, состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса в Беларуси, обратили внимание на методы получения графитопластика и способы обеззараживания воды в чрезвычайных ситуациях. Также ребята изготовили жидкие обои и химический холодильник, создали мобильное приложение "Реакции ионного обмена", аккумулятор на торфяной золе и систему автоматического полива.

В программе также литературный квест, открытая лекция "Как сделать автомобиль беспилотным?", мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

Секции будут одновременно работать на четырех площадках: в Минском областном институте развития образования, Минском государственном областном лицее, средней школе №1 Фаниполя (Дзержинский район) и средней школе №1 Заславля (Минский район). Традиционно с помощью онлайн-трансляции на заседании секций по истории, физике, астрономии и трудовому обучению смогут присутствовать все желающие. Ссылка будет размещена на сайте Минского областного института развития образования.

Оценивать работы юных исследователей будут доктора и кандидаты наук, специалисты НАН Беларуси, Национального института образования, Республиканского института высшей школы, БГУ, Академии последипломного образования, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, МГЛУ, БГПУ им. Максима Танка, других ведущих учреждений образования страны. Победители конкурса представят столичный регион на республиканском конкурсе работ исследовательского характера учащихся в 2019 году.

Организаторами мероприятия выступают главное управление по образованию Минского облисполкома, Минский областной институт развития образования.-0-