Проездные "автобус-метро" и "троллейбус-метро" в 2017 году в Минске приобретались чаще всего

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совмещенные с метро проездные билеты на два вида транспорта "автобус-метро" и "троллейбус-метро" были наиболее востребованными в 2017 году в Минске. Такая информация размещена в газете "Транспортник столицы", сообщает БЕЛТА.

В течение года также неплохо приобретались проездные на три вида транспорта: "автобус-троллейбус-метро". Новые виды безлимитных билетов - на 1, 2, 3 и 90 суток "автобус-троллейбус-трамвай" - пока не завоевали популярность. Билет на четыре вида был наименее востребован.

В целом предприятие "Минсктранс" и столичный метрополитен реализовали проездных билетов на городской общественный транспорт на Br234,1 млн, в том числе проездных - на Br129,1 млн, разовых - Br51,4 млн, жетонов метро - Br53,4 млн. Доля проездных по сравнению с 2016 годом немного сократилась (с 57,6% до 55,2 %). Всего было продано более 7 млн проездных различных видов - как безлимитных, так и на количество поездок. Среди первых более популярными были месячные билеты и на 30 суток с любой даты. Из билетов с лимитированным количество поездок (за год их было продано более 2,6 млн) пассажиры чаще приобретали на 10, 20 и 30 поездок.-0-