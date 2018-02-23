Проезжую часть ул.Макаенка в Минске расширят

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию ул.Макаенка с расширением проезжей части планируется провести в Минске в текущем году, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы и.о. директора ГП "Гордорстрой" Игорь Андрейчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалисты намерены приступить к работам в апреле. Кроме расширения проезжей части особое внимание уделят архитектурной подсветке зданий, расположенных вдоль улицы на участке от просп.Независимости до Белтелерадиокомпании. УП "Мингорсвет" разработало дизайн-проект освещения территории.

Также на заседании рассматривались планы по совершенствованию архитектурной подсветки зданий по просп.Независимости и Партизанскому проспекту, улицам, прилегающим к стадиону "Динамо".-0-