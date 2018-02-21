21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Ребенок - главный пассажир!" пройдет с 22 по 26 февраля в Минской области, сообщили БЕЛТА в управлении Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с подразделениями милиции общественной безопасности в усиленном режиме организуют контроль по соблюдению водителями безопасной перевозки несовершеннолетних. Нарушители будут привлечены к строгим мерам административного взыскания.

В Минской области ежегодно происходит около 70 дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут и получают травмы дети. Не единичны случаи, когда в одном ДТП получали телесные повреждения сразу два-три ребенка. С начала текущего года с участием несовершеннолетних в области зарегистрировано 11 ДТП, в которых 3 ребенка погибли, 11 - получили травмы. Все погибшие дети являлись пассажирами транспортных средств.

На тяжесть последствий ДТП влияет то обстоятельство, что некоторые взрослые участники движения при перевозке детей пренебрегают использованием пассивных средств безопасности (автокресел, бустеров, специальных подушек) либо перевозят малолетних детей в удерживающих устройствах, не пристегивая их ремнями безопасности.-0-