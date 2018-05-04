Профсоюзная акция "Мы - вместе!" стартует 5 мая в Наровле

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзная народная патриотическая акция "Мы - вместе!" стартует в Наровле 5 мая концертом с участием финалистов республиканского профсоюзного конкурса "Новые имена Беларуси". Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

В программе мероприятия чествование ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, трудовых династий педагогов, медиков, лесоводов и др. Участники акции вместе с представителями трудовых династий, школьниками-победителями предметных олимпиад, победителями и призерами международных спортивных соревнований внесут вклад в развитие города, высадив деревья на набережной Припяти.

Профсоюзный проект "Мы - вместе!" в 2018 году будет проходить под лозунгом "С большой любовью к малой родине". По словам начальника главного управления по культуре и общественной работе ФПБ Глеба Лапицкого, особое внимание будут уделять людям, которыми гордится район. Это трудовые династии, спортсмены, творческие деятели, талантливые дети. "Мы будем не только чествовать таких людей, дарить подарки, но и вместе с ними вносить свой вклад в развитие их малой родины. Это может быть посадка деревьев, участие в благоустройстве района, посещение детского дома или дома престарелых", - сказал он. Таким образом, проект, помимо культурной составляющей, приобретет еще и социальную значимость.

Всего в текущем году запланировано 25 концертов. Параллельно пройдут спортивные состязания, будут организованы активные зоны от социальных партнеров. К участию планируется приглашать именитых гостей - уроженцев района, в том числе спортсменов, депутатов или певцов.

Народно-патриотическая акция Федерации профсоюзов Беларуси колесит по городам и районам страны с 2015 года, чествуя трудовые династии, молодых специалистов предприятий и их наставников. За три года в 151 концерте акции "Мы - вместе!" приняли участие свыше 250 тыс. человек.-0-