Профсоюзная елка соберет в Минске около 450 участников

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзная елка, которая пройдет 27 декабря в Республиканском Дворце культуры профсоюзов, соберет около 450 участников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Благотворительный новогодний праздник пройдет для детей из социальных приютов и детских домов семейного типа, школ-интернатов, а также для детей из многодетных и малообеспеченных семей и детей-инвалидов из столицы и Минской области. Всех гостей ждет яркое новогоднее представление и подарки. Поздравит ребят с наступающими праздниками и председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Подобные областные елки проходят в каждом регионе страны.

Поздравления по случаю новогодних праздников - лишь часть большой благотворительной акции "Профсоюзы - детям". По традиции в канун новогодних и рождественских праздников профсоюзы оказывают благотворительную помощь детям-сиротам, инвалидам, а также детям, оставшимся без попечения родителей. Представители профсоюзных организаций всех уровней в каждом регионе посещают детские дома, школы-интернаты, дома-интернаты для детей-инвалидов, социальные приюты, дома ребенка, встречаются с воспитанниками подшефных интернатных учреждений. По всей стране проходят праздники с вручением подарков для детей.

С момента объявления благотворительной акции "Профсоюзы - детям" (2002 год) около 57 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов и детей из многодетных семей побывали на республиканских и областных профсоюзных благотворительных новогодних праздниках. Только в 2016 году сумма оказанной профсоюзами помощи в ходе новогодней акции составила более Br752 тыс., шефская помощь оказана 181 детскому интернатному учреждению республики.-0-