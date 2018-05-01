Профсоюзная молодежь Гродно 1 мая предложит отправить открытки на малую родину

1 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Гродненской области стартует патриотическая акция "Открытка на родину", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Молодежного совета Гродненского областного объединения профсоюзов Татьяна Мартишек.

Проводится акция, посвященная Году малой родины, по инициативе профсоюзной молодежи. Старт большому марафону дадут в Гродно во время празднования 1 Мая: каждому предложат отправить на малую родину памятные открытки. Их к празднику выпустили в специальном оформлении: на почтовых карточках представлены красивые белорусские пейзажи.

Получить открытку, заполнить ее и отправить можно будет на уличной интерактивной выставке "Город профессий", которую профсоюзы региона организуют на площади Тизенгауза.

"Этой акцией мы хотим напомнить, что малая родина - это не только конкретная улица или дом, где прошли лучшие детские годы. Прежде всего это люди, родные и любимые бабушки и дедушки, родители, первые учителя, школьные друзья, с которыми прошло детство и юность. К сожалению, не всегда есть возможность лично навестить каждого из них, поэтому наши открытки станут своеобразным знаком внимания тем, кто очень дорог", - отметила Татьяна Мартишек. Планируется, что акция станет масштабной, к ней присоединятся трудовые коллективы, в том числе в районных центрах.

1 Мая в Гродно отметят традиционным шествием, во время которого состоится парад профессий. Также на сцене в центре города будут чествовать трудовые династии, лучших руководителей предприятий, председателей профкомов, победителей областного конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию.

Культурно-развлекательные мероприятия организуют и в городском парке имени Жилибера. Здесь красочно откроют сезон фонтанов. В честь начала 3-го трудового семестра БРСМ организует концертную программу.-0-