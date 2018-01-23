23 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзная молодежь в Гродно записала ролик в поддержку белорусских олимпийцев. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления по культуре и общественной работе Федерации профсоюзов Беларуси Глеб Лапицкий.

Инициатором проекта стал Молодежный совет ФПБ, заседание которого в эти дни проходит в Гродно. В областном центре молодые профсоюзные активисты провели съемки ролика, в котором обратились к известным белорусским спортсменам и пожелали им побед на зимних Олимпийских играх - 2018, а также рассказали свои личные истории жизни, связанные со спортом.

"Своим проектом мы хотим показать, что спорт объединяет страны, живет в каждой белорусской семье. К примеру, одна из маленьких героинь нашего ролика занимается биатлоном и мечтает стать такой же знаменитой биатлонисткой, как Дарья Домрачева. Наша цель - вовлечь как можно больше людей в пропаганду олимпийских ценностей и поддержать национальную сборную Беларуси на предстоящих Играх", - отметил Глеб Лапицкий. Для записи ролика, проходившей в спорткомплексе, использовали инвентарь зимних видов спорта: лыжи, биатлонную винтовку, коньки и др.

"Гродно стал заключительным этапом проведения спортивного марафона, в который включились профсоюзы в рамках национальной акции "Разам з камандай". На протяжении недели акция профсоюзов в поддержку спортсменов проходила в интернете. Ребята размещали у себя на страничках в соцсетях фотографии на спортивную тематику с хештегами #разамзкамандай и #спортФПБ: лучшие были поощрены памятными подарками", - рассказал Глеб Лапицкий. Ролик в поддержку белорусских спортсменов будет передан в НОК, вскоре его можно будет увидеть и в интернете.

Помимо съемок ролика, представители профсоюзной молодежи посетили предприятия, где работа с молодежью поставлена на высоком уровне. Во время визита в ГрГУ им. Янки Купалы участники заседания поучаствовали в деловой игре, а также изучили опыт социально-экономической поддержки студентов и молодых специалистов вуза.-0-