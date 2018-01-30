Профсоюзная туристическая выставка "Профтур-2018" проходит в Минске

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзная туристическая выставка "Профтур-2018" открылась сегодня в Республиканском дворце культуры профсоюзов в Минске, сообщает БЕЛТА.

На выставке представлен весь туристический потенциал Беларуси. Примут участие и зарубежные туроператоры. Выставка продемонстрирует туристические ресурсы страны, расширит возможности отдыха и оздоровления трудящихся. Посетители смогут подобрать для себя отдых на любой вкус: будь то анимационный тур выходного дня на туристических базах "Беларустуриста", экскурсионная программа за рубежом, отдых у морского побережья или в агроусадьбе.

"Это мероприятие - наш профсоюзный вклад в развитие такого важного и нужного направления для всей страны, как туризм. Во многих странах этот сектор экономики приносит очень значительные доходы и обеспечивает продуктивную занятость людей. Туризм дает дополнительные стимулы для развития многих других сфер, таких как торговля, общепит, транспорт и др. Появляются новые возможности для самозанятости людей, для нашей страны сегодня это очень важно", - отметил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.

Особое внимание организаторы уделят промышленному туризму, так как интерес к этому виду в стране с каждым годом растет. Предприятия всех отраслей - от пищевой промышленности до машиностроения - представят свои предложения в этой сфере.

Кроме того, на выставке будет презентованы комфортабельные и бюджетные автобусные туры к Черному морю. Удивит гостей и яркая анимационная программа, в ходе которой посетители смогут погрузиться в белорусскую историю и оценить, в том числе и на вкус, как менялись пищевые предпочтения белорусов от средневековья до современности.

Кроме того, широко будут представлены и профсоюзные санатории. Все желающие смогут прямо на месте опробовать на себе новейшее медицинское оборудование и угоститься кислородным коктейлем.

Выставка, которую проводят туристско-экскурсионное унитарное предприятие "Беларустурист" и санаторно-курортное унитарное предприятие "Белпрофсоюзкурорт", состоится в третий раз.-0-