Профсоюзные уроки коллегам дадут учителя в Гродно

22 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные уроки своим коллегам дадут учителя во время областного конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников "Белорусский мастер", который сегодня пройдет в Гродно, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Вера Гришечко.

Участники сразятся в конкурсах ораторского мастерства, публичного выступления, дадут мини-уроки своим коллегам на профсоюзную тему. Будут оцениваться не только методическая работа, но и наличие у конкурсантов лидерских качеств, креативность. Жюри обратит внимание на уровень владения современными информационными технологиями, социальную значимость тем, которые учителя поднимут на своих уроках.

"Нам важно увидеть, что наши педагоги не только развивают традиции профсоюзного движения, но и готовы защитить своих коллег, в том числе и через коллективный договор, умеют работать с молодежью и ветеранами", - отметила Вера Гришечко. Также участники презентуют свое видение профсоюза будущего, поделятся своими оригинальными идеями, которые в дальнейшем можно будет использовать в общественной работе любого учреждения образования.

"Каждые два года у нас в регионе проходит конкурс профмастерства среди учителей-предметников. А в нынешнем году мы впервые решили устроить состязание для педагогов, которые активно занимаются общественной работой, возглавляют профсоюзные комитеты школ, детских садов, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, творчества детей и молодежи, - рассказала Вера Гришечко. - Среди участников учителя математики, информатики, английского языка, музыки, начальных классов, трудового обучения, дефектологи, педагоги социальные, воспитатели дошкольного образования со всех районов Гродненской области. Профсоюзный стаж работы некоторых из них превышает 35 лет".

Лучшего педагога выберут по результатам всех конкурсных испытаний. Именно он получит право представлять Гродненскую область на республиканском этапе отраслевого конкурса "Белорусский мастер-2018".-0-