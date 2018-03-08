Профсоюзный телепроект "Красивые в профессии" запустили в Гродно

8 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В День женщин телерадиокомпания "Гродно" совместно с областными профсоюзами запустили телевизионный проект о женщинах, работающих в разных сферах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая пресс-службой Гродненского областного объединения профсоюзов Юлия Шевцова.

Участие в съемках приняли 16 представительниц прекрасной половины человечества. Среди них мастер леса, учитель ИЗО, воспитатель, экономист, инженер, начальник ЖЭСа, электромонтер, врач-неонатолог, парикмахер, руководитель фольклорного ансамбля, банковский работник, шеф-повар, животновод, директор открытого акционерного общества. Это не только красивые девушки, которые делают свои первые шаги в профессии, но и состоявшиеся работники с богатым трудовым стажем, прекрасные мамы и бабушки.

"Этим проектом мы хотим показать, что среди женщин, работающих в организациях Гродно, есть много профессионалов своего дела, которых отличает не только красота, но и высокий уровень профессионализма, трудолюбие и ответственность. Мы постарались отыскать в трудовых коллективах самых ярких представительниц, при этом затронули самые разные отрасли и профессии. Героини проекта не только занимают важные руководящие должности, начиная от директора предприятия, но и проводят сложные электрические испытания, управляют энергосистемой города, строят дома и дарят новую жизнь", - рассказала Юлия Шевцова.

По задумке авторов, женщины сами рассказывают о своей деятельности, а также рассуждают на тему красоты и предназначения женщины. Зрители Гродненщины увидят программу на телеканале "Беларусь 4" не только 8 марта. На протяжении года сюжеты о "Красивых в профессиях" будут появляться в развернутом виде. В дальнейшем проект будет развиваться - героинь для сюжетов достаточно.-0-