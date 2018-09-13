Профсоюзы Брестской области и китайской провинции Хубэй будут сотрудничать

13 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестское областное объединение профсоюзов и Федерация профсоюзов провинции Хубэй Китайской Народной Республики подписали договор о сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили председатель областного объединения профсоюзов Александр Мурашкин и заместитель инспектора Федерации профсоюзов провинции Лю Чаншэн. Наряду с провинциями Аньхой и Хэнань, Хубэй является стратегическим партнером Брестской области. Начало сотрудничеству между регионами было положено еще в 1994 году. За это время установлены побратимские связи между Брестом и Сяоганем, Барановичами и Ичаном, состоялись десятки двусторонних встреч и обменов делегациями. В 2015 году Брестский облисполком и правительство провинции заключили соглашение о дружбе и сотрудничестве. В ноябре прошлого года такое соглашение было подписано между региональным отделением Белорусской торгово-промышленной палаты и управлением по содействию международной торговле провинции. Сейчас укрепили связи профсоюзы.

"У всех профсоюзов схожие цели и задачи - защита прав и объединение трудящихся. Но есть и свои региональные особенности. Теперь у нас будет больше возможностей для изучения и внедрения передового опыта", - отметил Александр Мурашкин. Лю Чаншэн пригласил коллегу посетить с ответным визитом провинцию Хубэй.

Еще одну китайскую делегацию сегодня принимали в Брестском горисполкоме. Делегация из городского округа Хэфэй провинции Аньхой прибыла в Брест с двухдневным рабочим визитом. Гости из Поднебесной посетили предприятия Бреста, встретились с руководством города, представителями депутатского корпуса и администрации свободной экономической зоны "Брест". "Главная задача - увеличивать экспорт товаров из Брестской области в Китай. Хэфэй - динамично развивающийся город, столица большой провинции со своей уникальной структурой сельского хозяйства, городской средой и методологией управления городом. Вместе с тем это центр электронной промышленности и машиностроения всего Китая. Здесь важно найти свою нишу для поставок брестской продукции", - подчеркнул, общаясь с журналистами, председатель горисполкома Александр Рогачук.-0-