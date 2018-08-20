Профсоюзы Брестской области собирают средства на восстановление усадьбы Наполеона Орды

20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Брестской области проводят сбор средств на восстановление родовой усадьбы Наполеона Орды в Ивановском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областного объединения профсоюзов.

"В Год малой родины мы решили помочь с восстановлением родового имения Наполеона Орды в Ивановском районе и объявили акцию по сбору денежных средств. Надеемся, в ней примут участие все областные комитеты отраслевых профсоюзов и первичные организации. Помимо этого, оказываем содействие в поиске международных партнеров для расширения сотрудничества и финансирования проекта. С этой целью об инициативе проинформированы Республиканские отраслевые комитеты, ведущие международную деятельность", - сообщила заместитель председателя областного объединения профсоюзов Елена Гурина.

На малой родине известного художника и композитора многое сделано для сохранения памяти о нем. В райцентре есть памятник Наполеону Орде. В деревне Вороцевичи открыты картинная галерея и музей живописца. Еще в 2009 году здесь были начаты работы по восстановлению усадебного дома в урочище Красный Двор. До настоящего времени финансирование осуществлялось только из местного бюджета, поэтому работы ведутся медленными темпами.

"Мы ждем помощи в восстановлении этого значимого для всей страны историко-культурного объекта. Имение располагает большими экспозиционными площадями. Наша мечта - воссоздать костюмы XIX века разных слоев населения. Разумеется, для окончания работ и создания экспозиции нужны огромные средства. Зная, какую большую работу ведет Федерация профсоюзов Беларуси по сохранению и возрождению историко-культурного наследия, творческая интеллигенция района обратилась к руководству ФПБ с просьбой о помощи", - рассказала директор районного музейного комплекса имени Наполеона Орды Ольга Кравчук.

Итог инициативы планируется подвести 2 сентября во время акции Федерации профсоюзов Беларуси "Мы - вместе!" на Дне белорусской письменности в Иваново.-0-