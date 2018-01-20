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Профсоюзы Гродненской области направили средства на покупку медоборудования для детей

Регионы 20.01.2018 | 08:55
Ромуальд Юровский. Фото из архива
Ромуальд Юровский. Фото из архива

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области во время акции "Профсоюзы - детям" часть средств направлена на лечение детей и закупку необходимого медицинского оборудования. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель областного объединения профсоюзов Ромуальд Юровский.

Профсоюзные организации региона включились в акцию по сбору денег для закупки оборудования в палаты паллиативной помощи детям. Сейчас две такие палаты на 6 мест оборудуют в Гродненском областном специализированном доме ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики.

"К акции присоединились медики, химики, профсоюзы работников торговли, образования и науки, сотрудники госорганов, банков и других отраслей. Деньги собирали не только в областном центре, но и в Свислочи, Берестовице, Дятлово, Новогрудке, Островце, Сморгони и других районах. На эти цели Br3 тыс. направил Республиканский комитет отраслевого профсоюза работников здравоохранения", - отметил Ромуальд Юровский. Он подчеркнул, что существенная спонсорская помощь оказана детишкам и их родителям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении, в том числе и за границей.

Кроме того, в Вороновском районе поддержали приемную семью, в которой воспитываются пятеро мальчиков. По ходатайству профсоюза приемная мама смогла пройти необходимое ей высокотехнологичное медицинское обследование в одной из клиник в областном центре. Для детей в этом время устроили новогодний праздник на базе отдыха.

В рамках акции "Профсоюзы - детям" на Гродненщине профсоюзные работники и активисты посетили дома ребенка, интернатские учреждения, социально-педагогические центры, вручая воспитанникам сладкие подарки, игрушки, одежду, обувь и канцтовары на общую сумму около Br113 тыс. А ребята из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями, воспитанники детско-юношеских спортивных школ смогли посетить традиционные новогодние утренники и представления, которые в этом году собрали в два раза больше участников со всех районов области.-0-

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Теги
акция, Гродненская область, дети, профсоюзы
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