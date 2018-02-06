Профсоюзы Минской области в 2017 году оказали помощь ветеранам и пенсионерам почти на Br100 тыс.

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные организации всех отраслей Минской области в 2017 году оказали материальную помощь ветеранам и неработающим пенсионерам на сумму около Br100 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском областном объединении профсоюзов (МООП).

"В этом году профсоюзы продолжат контролировать выполнение положений отраслевых, местных соглашений, коллективных договоров, касающихся дополнительных мер адресной социальной поддержки ветеранов войны и труда, неработающих пенсионеров. Также получит дальнейшее развитие благотворительная акция "Одиноким ветеранам - наша забота", - рассказали в МООП.

В основе работы с ветеранами лежит соглашение между Миноблисполкомом, областным объединением профсоюзов, Республиканской ассоциацией предприятий промышленности и областным агропромышленным союзом на 2018-2020 годы. В нем отражена работа с ветеранами Великой Отечественной войны, труда в части оказания адресной социальной поддержки, помощи пенсионерам в обработке приусадебных участков, продаже сельскохозяйственной продукции, выделении транспорта на льготных условиях, содействия ветеранским организациям.

Все районные и Жодинское городское объединения профсоюзов заключили соглашения с районными организациями Белорусского общественного объединения ветеранов и БРСМ, согласно которым строится их совместная работа по поддержке ветеранов и неработающих пенсионеров.-0-