Профсоюзы Могилевской области на подготовку детей к школе направили на 60% больше средств

3 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Профсоюзы Могилевской области во время акции "Профсоюзы - детям!" на подготовку детей к школе направили почти Вr570 тыс., что на 60% больше, чем в прошлом году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

Особое внимание уделялось многодетным, неполным и приемным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Помощь оказывалась в разных формах: перечислялись денежные средства, организовывались посещения семей на дому, визиты в подшефные учреждения образования и праздники с вручением подарков детям. Например, профсоюзный комитет ОАО "Белшина" (Бобруйск) оказал единовременную материальную помощь в размере Вr30 каждому ребенку в возрасте до 18 лет, воспитывающемуся в многодетной семье. Материальную поддержку получили опекунские семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Размер всех выплат составил более Вr22 тыс.

Профком РУП "Белтелеком" зачислил деньги на пользование интернетом работникам, воспитывающим трех и более детей. Так, каждой из 41 многодетной семьи было зачислено на счет Вr100. В Славгороде по ходатайству первичек райпо, универмага "Центральный" и магазина "Юбилейный" для работников - членов профсоюза розничные цены на приобретаемые к школе товары были снижены на 15-25%.

Организовывались утренники и другие мероприятия. В ОАО "Могилевхимволокно" провели праздник "Первый раз в первый класс", в котором приняли участие 130 первоклашек. Для ребят был организован сладкий стол, им вручили подарки.

Профсоюзы оказывали помощь и учреждениям образования. К примеру, первичка "Белшины" передала сертификат на Вr250 новой школе №34 Бобруйска. Оказана благотворительная помощь Мстиславской школе-интернату в размере Вr880, Ряснянской вспомогательной школе-интернату и Бобруйской государственной специальной общеобразовательной школе-интернату для детей с нарушением слуха - на Вr516.-0-