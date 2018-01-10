Профсоюзы оказали помощь в защите интересов более 9 тыс. работников АПК Минской области за три года

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская областная организация Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса (АПК) в течение последних трех лет оказала помощь в защите трудовых прав и законных социально-экономических интересов более 9 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в Минском областном объединении профсоюзов.

В частности, на протяжении 2015-2017 годов работникам АПК с помощью профсоюзов возвращено незаконно удержанных или невыплаченных денежных средств в размере Br533 тыс. Областной и районными профсоюзными организациями уделялось особое внимание соблюдению нанимателями норм законодательства о труде: доплатам при работе во вредных и опасных условиях труда, а так же за работу в сверхурочное время, доплатам до минимальной заработной платы и выплатам единовременной материальной помощи в связи с потерей трудоспособности в результате несчастного случая на производстве и др.

В указанный период в отрасли были созданы 73 профсоюзные организации. Как отметили в объединении, анализ деятельности Минской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК свидетельствует, что профсоюзные комитеты всех уровней, аппарат обкома обеспечивали выполнение основных целей и задач, предусмотренных уставом отраслевого профсоюза.-0-