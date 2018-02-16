Прогноз ситуации на рынке труда области в 2018 году представлен в Витебске

16 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Прогноз ситуации на рынке труда области в 2018 году представлен сегодня в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Прогноз, который составлен на основании опроса организаций, оказывающих значительное влияние на формирование рынка труда области, разработан с поддержкой Шведской государственной службы занятости при реализации проекта "Совершенствование деятельности службы занятости населения Беларуси", финансируемого Шведским международным агентством по сотрудничеству в области развития (Sida).

В исследовании приняли участие 156 нанимателей государственной и частной формы собственности различных сфер экономики, общая численность работников этих предприятий - 82 тыс. человек. По видам экономической деятельности 37% респондентов относятся к обрабатывающей промышленности, 17% - к сельскому хозяйству, 15% - к строительству.

По словам экспертов, анализ экономических и демографических показателей, а также результатов опроса нанимателей позволили спрогнозировать тенденции на рынке труда, подготовить и представить барометр возможности трудоустройства на 2018 год.

"Прогноз показывает, что в 2018 году будет создано больше рабочих мест, увеличатся объем производства и услуг. Расширятся возможности трудоустройства для квалифицированных опытных работников с широким спектром умений и навыков", - сообщила на презентации заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Ирина Матвеева. При этом основная масса новых рабочих мест будет создана в обрабатывающей промышленности, сельском, лесном хозяйстве, торговле.

Озвучили эксперты и основные тенденции рынка труда - это стабилизация уровня безработицы, снижение напряженности, обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, содействие повышению качества трудовых ресурсов и росту конкурентоспособности рабочей силы, информационное сопровождение деятельности государственной службы занятости населения. При этом отмечалось, что нанимателям следует уделять больше внимания качеству рабочего места. Условия труда и социальные гарантии будут определять возможности заполнения вакансий. Улучшение экономической ситуации позволяет нанимателям прогнозировать рост заработной платы сотрудников.

Ирина Матвеева подчеркнула, что в прошлом году на рынке труда наметились положительные тенденции - больше принято на работу людей, растет количество новых рабочих мест, уменьшается число безработных, которые стоят на учете. Коэффициент напряженности на рынке труда региона (количество безработных на одну вакансию) снизился с 2 (на начало 2017 года) до 0,8 на 1 января 2018 года.

Заместитель председателя комитета подчеркнула, что ценность прогноза в том, что граждане получат информацию о востребованных в нынешнем году профессиях и смогут быстро адаптироваться к спросу на рынке труда. Цель исследования - грамотная оценка изменений, происходящих на рынке труда, информирование выпускников учебных заведений о востребованных в нынешнем году профессиях и специальностях, а также обеспечение сбалансированности спроса и предложения на рынке труда региона.

На презентации отмечалось, что прогноз ситуации на рынке труда позволяет заинтересованным сторонам (нанимателям, соискателям, службам занятости) грамотно и эффективно планировать свою деятельность. Так, сейчас среди востребованных специалистов медики, инженеры, агрономы, зоотехники. Требуются повара, сборщики обуви, продавцы, токари, операторы машинного доения, трактористы, фрезеровщики, электромонтеры, швеи, водители. А самые маленькие шансы трудоустройства у бухгалтеров, юристов, экономистов, лифтеров, станочников.

Презентованный материал составлен в сотрудничестве с международными экспертами, за основу взят опыт Шведской государственной службы занятости. Кроме Витебской области подобные исследования проводились в Минске и Гродненской области. В самой Швеции прогноз рынка труда составляется дважды в год. Это позволяет отслеживать и грамотно планировать работу. Добытая в исследованиях информация важна для отдельных граждан, которые потеряли работу, и имеет большое значение для экономики страны. Осведомленный человек сможет быстрее подстроиться под изменившиеся обстоятельства, пройдет обучение и устроится на новую работу. Тем самым он повысит уровень занятости. А, как известно, ключевыми факторами развития экономики являются занятость населения и высокая производительность труда.

Представители комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома отметили, что сейчас среднестатистический безработный Витебской области - это 44-летний мужчина, имеющий профессионально-техническое образование. -0-