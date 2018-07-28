Программу празднования тысячелетия Бреста наполнят эксклюзивными мероприятиями

28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Программу празднования тысячелетия Бреста, которое состоится в 2019 году, наполнят эксклюзивными мероприятиями. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

"В течение пяти лет мы готовили разные форматы празднования Дня города: проводили карнавал, фестиваль цветов, различные концерты. К тысячелетию будем выбирать лучшие формы массовых мероприятий. Нам нужно искать свою изюминку, индивидуальность. Надеюсь, что сегодняшний ночной концерт позволит сказать, что в Бресте праздник проходит по-особому", - сказал Александр Рогачук.

Мэр также упомянул о подготовке к основному торжественному мероприятию по случаю 1000-летия областного центра. Оно пройдет в акватории реки Мухавец в формате музыкальной культурно-исторической театрализованной композиции. "Рассчитываем, что мероприятие выстрелит. Уже сейчас работаем с режиссерской группой. Серьезно обсуждаем все нюансы. Такого формата еще не было", - подчеркнул председатель Брестского горисполкома.

Брест сегодня отмечает свое 999-летие, гуляния проходят повсеместно. Традиционно большинство площадок разместились в центральной части города. "День рождения Брест встречает достойно. Брестчане замечательно работают. Отмечу, что на стройках областного центра трудятся только местные жители, то есть сами строят свой город. Это наше достижение", - сказал Александр Рогачук.

Поздравить Брест с Днем города приехали гости из других регионов Беларуси, зарубежные делегации из 11 стран. Наибольшее представительство у Польши и России. Также прибыли партнеры из Украины, Нидерландов, Словакии, Сербии, Израиля, Грузии, Азербайджана, Франции и Турции.-0-