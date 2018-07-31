31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Проходные баллы на бюджет выросли в вузах Брестской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выше всего оказался порог в Брестском государственном техническом университете: на специальность "логистика" абитуриенту нужно было набрать не менее 338 баллов (в прошлом году 293 балла). Востребованными оказались и новые специальности "экономика электронного бизнеса" (336), "электронный маркетинг" (332). "Проходные баллы в этом году выросли практически по всем специальностям, в большей степени - на экономические. Среди прошедших на бюджет много медалистов, абитуриентов, имеющих дипломы с отличием", - отметил ответственный секретарь приемной комиссии университета Олег Мешик. Всего здесь зачислили на бюджет 502 человека, в том числе 424 - на дневную форму обучения. Средний конкурс в БрГТУ составил 2,4 человека на место.

В Брестском государственном университете имени А.С.Пушкина проходные баллы выросли по сравнению с прошлым годом примерно на 20 пунктов. Максимальный сформировался на специальность "современные иностранные языки (английский, немецкий)" и составил 321 балл. Всего на дневную форму обучения за счет средств бюджета в вуз зачислено 411 абитуриентов, 75 - на заочную. В целом по университету конкурс составил 2 человека на место.

В Полесском государственном университете на бюджетную форму обучения приняли 385 абитуриентов. "Конкурс сложился очень хороший в этом году - 2,2 человека на место. Проходные баллы у нас тоже по сравнению с прошлым годом выросли на 20-30 пунктов. Самый высокий проходной балл был на специальность "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" - 303 балла", - рассказала ответственный секретарь приемной комиссии ПолесГУ Светлана Клещева. Каждый четвертый из поступивших в университет - выпускник лицея или гимназии, каждый десятый - медалист.

Средний проходной бал в Барановичском государственном университете увеличился с 202 в прошлом году до 216 - в этом. Максимальный (267) был на специальность "современные иностранные языки" (преподавание). Следом идут специальности "электронный маркетинг" и "иностранный язык" (английский) - 264 и 257 баллов соответственно. Конкурс по вузу составил 2,2 человека на место.

Всего на бюджет в БарГУ зачислен 401 человек, в том числе 234 - на дневную форму обучения. Среди новоявленных первокурсников - представители всех регионов Беларуси. "В этом году было больше заявлений от абитуриентов из Барановичей. Если в прошлом году документы к нам принесли около 200 местных выпускников, то в этом - 267. Мы считаем, что это результат активной профориентационной работы, которую проводит вуз. Также этот факт говорит о повышении престижа самого университета", - поделился мнением ответственный секретарь приемной комиссии БарГУ Дмитрий Томчик.

По 4 августа включительно в региональных вузах осуществляется набор на платную форму обучения.-0-