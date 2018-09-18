Производители Гродненской области откроют сезон сельхозярмарок в Минске

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производители Гродненской области 22-23 сентября откроют сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
Центральной станет площадка у Дворца спорта. С 9.00 до 16.00 Гродненский мясокомбинат, Дятловский сыродельный завод, Щучинский маслосырзавод, ОАО "Новогрудские дары", "Гроднохлебпром" и другие предприятия региона, рыбоводные и крестьянско-фермерские хозяйства, организации потребительской кооперации представят свою продукцию.
Минчане смогут приобрести овощи и фрукты урожая 2018 года, консервы, молочные продукты, мясо, колбасные изделия, рыбу, мед, непродовольственные товары. Покупки участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I группы, гражданам старше 80 лет доставят домой бесплатно. Помощь в погрузке окажут активисты БРСМ.
29 и 30 сентября ярмарочные ряды развернутся на парковке у "Чижовка-Арены" и соберут производителей Могилевской области.
Осенние ярмарки будут проходить каждые выходные до 4 ноября.-0-
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