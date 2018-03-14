Производители Минска подтверждают качество победами в конкурсе "Лучшие товары Беларуси" - Шорец

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
14 марта 2018, Ср
+4°C
Сплошная облачность EUR 2.4241
USD 1.9589
RUB 3.4422
Главное
Александр Лукашенко и Панкадж Cаксена Лукашенко: Беларусь намерена реализовать все договоренности с Индией на высшем уровне
Президент
Белоруска Светлана Сахоненко завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Пхенчхане
Спорт
Мясникович призвал госструктуры и бизнес активнее объединяться в решении задач социально-экономического развития Беларуси
Экономика
В Беларуси нет критической ситуации с внешним финансированием - Зиновский
Экономика
Белорус Дмитрий Лобан стал серебряным призером Паралимпийских игр в Пхенчхане в лыжном спринте
Спорт
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Национальный аэропорт Минск не принимает авиарейсы из-за тумана
19:34 Общество
Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молочной продукции из Беларуси с 15 марта
19:01 Экономика
Вылеты самолетов "Аэрофлота" из Москвы в Минск задерживаются в Шереметьево
18:54 Общество
"Минск Кристалл" намерен освоить американский рынок
18:48 Новости компаний
"Днепр", "Торпедо-БелАЗ", "Городея" и "Слуцк" получили лицензии на участие в чемпионате Беларуси по футболу
18:44 Спорт
На Радошковичском керамическом заводе погиб рабочий
18:40 Происшествия
Телеканал "Беларусь 5" запускает новую авторскую спортивную программу "Кикнадзе. Мнение"
18:39 Спорт
ФОТО: Караев вручил почетные грамоты представителям республиканских СМИ
18:20 Заголовки новостей
В США тысячи школьников участвуют в акциях, требуя прекратить инциденты со стрельбой
18:18 В мире
Концепцию проекта закона о профилактике насилия в семье планируется согласовать к осени - МВД
18:13 Общество
В Минской области за сутки спасатели 44 раза выезжали на помощь при подтоплениях
18:02 Регионы
МИД Беларуси вручил ноту послу Литвы в связи с происшествием на Игналинской АЭС
17:58 Политика
Перспективы нефтегазовых рынков Центральной и Восточной Европы обсудят 9-11 апреля в Минске
17:55 Экономика
Мингорисполком и облисполкомы проведут 17 марта прямые телефонные линии
17:51 Общество
Китайская провинция Хайнань презентовала в Минске туристический потенциал
17:50 Общество
ФОТО: Уровень воды в реках Гомельской области увеличивается до 12 см в сутки
17:48 Заголовки новостей
ФОТО: В Витебске вручили паспорта юным гражданам страны
17:41 Заголовки новостей
Около 300 рабочих мест создадут на обновленном Витебском меховом комбинате
17:39 Регионы
Во время проверки ВС Беларуси проводится контроль состояния техники и вооружения
17:23 Общество
Актер Крис Хемсворт изменил образ для съемок нового фильма
17:18 Калейдоскоп
Все новости
Сюжеты
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Посевная кампания Посевная кампания
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Производители Минска подтверждают качество победами в конкурсе "Лучшие товары Беларуси" - Шорец

Регионы 14.03.2018 | 16:58
Андрей Шорец. Фото "Минск-Новости"
Андрей Шорец. Фото "Минск-Новости"

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производители Минска подтверждают высокое качество своей продукции тем, что все большее их количество попадает в число лауреатов конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь". Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Андрей Шорец перед церемонией награждения победителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего лауреатами конкурса по итогам 2017 года признано 263 товара, выпускаемых 154 организациями Беларуси. "В прошлом году среди победителей от Минска было 16 предприятий, а в этом 21. Было 28 номинаций, теперь 38 (37 товаров и одна услуга). То есть минские предприятия серьезно занялись качеством продукции и услуг, что нас очень радует, - отметил Андрей Шорец. - Приятно, что в этом году наряду с нашими гигантами, известными брендами в числе победителей оказалась и новая продукция, которая востребована на рынке".

В качестве примера мэр привел сладкие кукурузные палочки от ООО "Талань-М", удивившие его своим качеством. "Всем нужно стремиться к расширению ассортимента, улучшению качества, снижению затрат. Надеюсь, этот конкурс даст стимул каждому двигаться вперед, развиваться", - добавил глава города. Особую активность, в том числе в плане участия в конкурсе, он хотел бы видеть со стороны производителей непродовольственных товаров.

Лауреатов от столицы наградили сегодня в городской ратуше. Кроме дипломов организации получили право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах.

Специальной награды "Лучший в регионе", впервые учрежденной в 2016 году, удостоились четыре столичных предприятия: ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", производственное унитарное предприятие "Светоприбор" ОО "БелТИЗ", ЗАО "Голографическая индустрия", ОАО "Трест №15 "Спецстрой". Награду "Лучший в отрасли" получили КПУП "Минскхлебпром" хлебозавод №2 и СОАО "Коммунарка". Эта же кондитерская фабрика, а также ОДО "Беллесизделие" удостоились диплома "Стабильное качество". Их товары становились лауреатами конкурса пять и более раз подряд. Сами производители подтверждали должное качество продукции или услуги в течение минимум года. Кроме того, они имеют сертифицированные системы менеджмента, соответствующие требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ИСО 14001, СТБ 18001 и другие, а также были лауреатами различных конкурсов в области качества.

В номинации "Продовольственные товары" лауреатами стали 14 столичных предприятий, "Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов" - 3, "Продукция производственно-технического назначения" - 4, "Услуги населению" - 1 организация столицы.

Статус "Новинка года", учрежденный с целью стимулирования выпуска новых видов продукции, улучшения ее характеристик и свойств, применения современных технологий и материалов, присужден товарам 5 предприятий.

Конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" содействует выявлению качественных, безопасных и конкурентоспособных товаров и услуг, в том числе новых видов, а также их продвижению на внутренний и внешний рынки. Он объявляется ежегодно начиная с 2002 года и проводится в два этапа: областной и республиканский. При подведении окончательных итогов комиссия учитывает отзывы потребителей, поступившие в отношении организаций и их продукции, услуг.

"Основная доля участников конкурса - это предприятия, с которыми потребитель сталкивается почти каждый день, приходя в магазин, ресторан и так далее. Поэтому важно, чтобы такие предприятия были отмечены по достоинству. Основная цель конкурса - чтобы таких предприятий становилось больше, чтобы они стремились быть лучшими и побеждать. Минск в этом преуспел, что говорит о серьезном отношении и руководителей предприятий, и руководства города", - отметил председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко.-0-

Фото "Минск-Новости".

﻿
Теги
конкурс, Минск, мнения, награды, церемония, Шорец
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4241 BYN 2.42 BYN 2.426 BYN
USD
1.9589 BYN 1.957 BYN 1.96 BYN
RUB
3.4422 BYN 3.434 BYN 3.448 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: Беларусь намерена реализовать все договоренности с Индией на высшем уровне
Все видео

Фотоновости

Караев вручил почетные грамоты представителям республиканских СМИ
Все фото

Инфографика

Конституция Республики Беларусь в цифрах и фактах В истории новейшего времени у Беларуси было 6 конституций. Нынешняя принята 15 марта 1994 года.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Виктор Шейман Экономические контракты на $58 млн подписаны во время визита Шеймана в Зимбабве
Лукашенко поздравил Меркель с переизбранием на пост федерального канцлера Германии
Лукашенко поздравил Светлану Сахоненко с завоеванием второго золота на Паралимпиаде
Политика
Михаил Мясникович. Фото из архива Беларуси нужны законы нового поколения - Мясникович
МИД Беларуси вручил ноту послу Литвы в связи с происшествием на Игналинской АЭС
Гуманитарное сотрудничество и борьбу с новыми угрозами в СНГ обсудят на заседании СМИД в Минске
Экономика
Фото из архива Ставка рефинансирования в Беларуси сохраняется на текущем уровне - Нацбанк
Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молочной продукции из Беларуси с 15 марта
Перспективы нефтегазовых рынков Центральной и Восточной Европы обсудят 9-11 апреля в Минске
Происшествия
Фото из архива МВД предупреждает белорусов о новых видах кибермошенничества за рубежом
На Радошковичском керамическом заводе погиб рабочий
Суд в Минске приговорил виновника ДТП с четырьмя пострадавшими к 6 годам колонии
Общество
Во время подписания договора. Фото Минтруда Беларусь и Чехия подписали договор о пенсионном обеспечении
Национальный аэропорт Минск не принимает авиарейсы из-за тумана
Вылеты самолетов "Аэрофлота" из Москвы в Минск задерживаются в Шереметьево
Спорт
Участники церемонии Белорусская школа в лыжной акробатике остается одной из лучших в мире - Минспорт
Победа в Лиге наций - главная цель футбольной сборной Беларуси
"Днепр", "Торпедо-БелАЗ", "Городея" и "Слуцк" получили лицензии на участие в чемпионате Беларуси по футболу
Технологии
Крупный киберспортивный турнир по Dota 2 стартует в Минске 18 марта
Беларусь может стать мировым центром компетенций по некоторым направлениям IT-сферы - Алейников
Instagram вернет хронологическую ленту
Культура
Заявки на конкурс песни церемоний открытия и закрытия II Европейских игр принимаются до 15 мая
Подарком театральным гурманам станет выставка к юбилею Большого театра Беларуси
Дни корейского кино пройдут в Минске с 23 по 25 марта
В мире
Фото из архива Евросоюз повысит на 20 евро визовый сбор для граждан третьих стран
В США тысячи школьников участвуют в акциях, требуя прекратить инциденты со стрельбой
Стивен Хокинг скончался в день рождения Эйнштейна
Калейдоскоп
Стивен Хокинг О науке просто и понятно. Книги Стивена Хокинга, которые можно читать взрослым и детям
Актер Крис Хемсворт изменил образ для съемок нового фильма
Ученые выяснили, от чего зависит уровень интеллекта
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Жизнь в ритме Сердца
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Яблоки на снегу: заберите нас
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия