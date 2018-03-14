Производители Минска подтверждают качество победами в конкурсе "Лучшие товары Беларуси" - Шорец

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производители Минска подтверждают высокое качество своей продукции тем, что все большее их количество попадает в число лауреатов конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь". Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Андрей Шорец перед церемонией награждения победителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего лауреатами конкурса по итогам 2017 года признано 263 товара, выпускаемых 154 организациями Беларуси. "В прошлом году среди победителей от Минска было 16 предприятий, а в этом 21. Было 28 номинаций, теперь 38 (37 товаров и одна услуга). То есть минские предприятия серьезно занялись качеством продукции и услуг, что нас очень радует, - отметил Андрей Шорец. - Приятно, что в этом году наряду с нашими гигантами, известными брендами в числе победителей оказалась и новая продукция, которая востребована на рынке".

В качестве примера мэр привел сладкие кукурузные палочки от ООО "Талань-М", удивившие его своим качеством. "Всем нужно стремиться к расширению ассортимента, улучшению качества, снижению затрат. Надеюсь, этот конкурс даст стимул каждому двигаться вперед, развиваться", - добавил глава города. Особую активность, в том числе в плане участия в конкурсе, он хотел бы видеть со стороны производителей непродовольственных товаров.

Лауреатов от столицы наградили сегодня в городской ратуше. Кроме дипломов организации получили право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах.

Специальной награды "Лучший в регионе", впервые учрежденной в 2016 году, удостоились четыре столичных предприятия: ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", производственное унитарное предприятие "Светоприбор" ОО "БелТИЗ", ЗАО "Голографическая индустрия", ОАО "Трест №15 "Спецстрой". Награду "Лучший в отрасли" получили КПУП "Минскхлебпром" хлебозавод №2 и СОАО "Коммунарка". Эта же кондитерская фабрика, а также ОДО "Беллесизделие" удостоились диплома "Стабильное качество". Их товары становились лауреатами конкурса пять и более раз подряд. Сами производители подтверждали должное качество продукции или услуги в течение минимум года. Кроме того, они имеют сертифицированные системы менеджмента, соответствующие требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ИСО 14001, СТБ 18001 и другие, а также были лауреатами различных конкурсов в области качества.

В номинации "Продовольственные товары" лауреатами стали 14 столичных предприятий, "Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов" - 3, "Продукция производственно-технического назначения" - 4, "Услуги населению" - 1 организация столицы.

Статус "Новинка года", учрежденный с целью стимулирования выпуска новых видов продукции, улучшения ее характеристик и свойств, применения современных технологий и материалов, присужден товарам 5 предприятий.

Конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" содействует выявлению качественных, безопасных и конкурентоспособных товаров и услуг, в том числе новых видов, а также их продвижению на внутренний и внешний рынки. Он объявляется ежегодно начиная с 2002 года и проводится в два этапа: областной и республиканский. При подведении окончательных итогов комиссия учитывает отзывы потребителей, поступившие в отношении организаций и их продукции, услуг.

"Основная доля участников конкурса - это предприятия, с которыми потребитель сталкивается почти каждый день, приходя в магазин, ресторан и так далее. Поэтому важно, чтобы такие предприятия были отмечены по достоинству. Основная цель конкурса - чтобы таких предприятий становилось больше, чтобы они стремились быть лучшими и побеждать. Минск в этом преуспел, что говорит о серьезном отношении и руководителей предприятий, и руководства города", - отметил председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко.-0-

Фото "Минск-Новости".