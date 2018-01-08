Производство фармпрепаратов в Минской области планируется увеличить на 6,3% в 2018 году

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство фармацевтических препаратов в Минской области планируется увеличить на 6,3% в 2018 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Рост производства фармпрепаратов в текущем году по сравнению с 2017-м планируется обеспечить преимущественно за счет выпуска новых видов продукции.

Так, в ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" прогнозируется рост объемов производства на 8,5% за счет завершения реализации инновационного проекта реконструкции ампульного производства и освоения новых лекарственных средств. В 2018 году предприятие предполагает довести удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции до 23% .

В разработке СООО "Лекфарм" находятся более 36 наименований лекарственных средств. По итогам 2018 года производство продукции здесь планируется увеличить на 2,2%.

Резервом роста объемов фармпроизводства в центральном регионе также является завершение ИУП "Реб-Фарма" проекта по реконструкции площадей бывшего кожевенного завода в Червенском районе под выпуск фармацевтической продукции, а также создание в Логойском районе ООО "Амантис Мед" по выпуску лекарственных средств в соответствии с международными стандартами GMP на базе имеющегося незавершенного строительства.-0-