Производство косметики и пищевой продукции из пророщенного зерна наладят в Могилеве

22 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Серийное производство косметических масок и пищевой продукции из пророщенного зерна планируют наладить до конца 2018 года в Могилевском государственном университете продовольствия. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров Могилевского государственного университета продовольствия Елена Урбанчик.

Благодаря победе в республиканском конкурсе инновационных проектов вуз смог закупить необходимое оборудование. Авторскую технологическую линию (аналогов нет в стране) установили в научно-технологическом центре "Техностарт". Она сейчас работает в тестовом режиме.

"На новой линии мы планируем наладить выпуск разработанной учеными вуза продукции на основе пророщенного зерна. Это пищевые добавки, косметические средства (маски, скрабы), концентраты для приготовления напитков, добавки в супы и салаты. До этого мы выпускали косметическую продукцию на опытном лабораторном оборудовании, и она успешно реализуется в России", - отметила собеседница.

Для запуска серийного производства нужно провести сертификацию продукции и купить дорогостоящее оборудование для ее мелкоштучной упаковки. "С этой целью мы ищем инвестора, ведем переговоры с белорусскими и зарубежными компаниями, которые готовы были бы помочь завершить реализацию данного проекта и продвигать наши изделия на белорусском и зарубежном рынках", - сказала Елена Урбанчик.

Косметическая продукция, полученная в лабораторных условиях, заинтересовала обычных потребителей, владельцев косметических салонов и санаторно-оздоровительных комплексов, производителей натуральных косметических средств из других стран. "Это говорит о необходимости расширения научных исследований в области нетрадиционного использования пищевого растительного сырья, что может стать одним из перспективных направлений развития зерноперерабатывающей и косметической отраслей Беларуси, получения новой конкурентоспособной и экспортно ориентированной продукции из местного растительного сырья", - подчеркнула Елена Урбанчик.

Производство не случайно размещено в непосредственной близости от научной базы. В 2017 году в вузе открыта научная отраслевая лаборатория зерновых продуктов (ее финансирование предусмотрено в 2018 году из средств республиканского бюджета). Это позволит оперативно реагировать на запросы рынка, вести разработку новых видов изделий и на месте проводить их испытания.-0-