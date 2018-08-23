Производство сельхозпродукции в Минской области в I полугодии увеличилось почти на 5%

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство сельхозпродукции в Минской области в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось почти на 5%. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома Геннадий Шахлевич сегодня на заседании по итогам социально-экономического развития области за первое полугодие, передает корреспондент БЕЛТА.

"В хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства составило Br1,5 млрд, или 104,8% в сопоставимых ценах к январю-июню прошлого года, в сельскохозяйственных организациях - Br1,47 млрд, или 105,2%. Задание выполнили Дзержинский, Клецкий, Любанский, Минский, Мядельский, Несвижский, Пуховичский, Слуцкий, Смолевичский, Солигорский, Стародорожский, Столбцовский, Узденский и Червенский районы", - отметил Геннадий Шахлевич.

Он пояснил, что в сельскохозяйственных организациях реализовано скота и птицы на убой в живом весе 232,2 тыс. т, что почти на 12,6% больше, чем в соответствующий период прошлого года. Реализация скота и птицы на убой увеличилась в 18 районах региона.

Выращено основных видов скота и птицы около 245 тыс. т, или 108% к январю-июню 2017 года, в том числе крупного рогатого скота - свыше 71 тыс. т (101%), свиней - примерно 54 тыс. т (108%), птицы - 119,5 тыс. т (112,8%).

Надоено молока около 886 тыс. т - на 2,1% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Средний удой молока от коровы составил 2698 кг и увеличился на 58 кг (на 2,2%). Наиболее высокий удой молока от коровы получен в хозяйствах Несвижского (3880 кг), Смолевичского (3695 кг) и Дзержинского (3693 кг) районов. Реализовано молока по всем каналам сбыта 788,6 тыс. т, или 89% произведенного. Наиболее высокий удельный вес реализованного молока в объеме его производства сложился в хозяйствах Червенского (91,5%), Дзержинского и Смолевичского (91% в каждом), Минского (90,6%) районов.

На 1 июля нынешнего года численность крупного рогатого скота составила 947,2 тыс. голов (101% к аналогичной дате прошлого года), свиней - 640,7 тыс. голов (112,5%), птицы - 15,8 млн голов (111%).

На одну условную голову скота заготовлено 7,8 ц кормовых единиц, что на 0,4 ц больше, чем в 2017 году.-0-