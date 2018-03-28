28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проявление драгоценных металлов в Столбцовском районе передано в концессию. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника главного управления природных ресурсов, начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Колб, передает корреспондент БЕЛТА.

Василий Колб констатировал, что проявление пока не позволяет сделать окончательные выводы о своей перспективности. Потребуются дополнительные достаточно большие финансовые затраты, чтобы назвать этот участок месторождением. "В целях возможного проведения таких работ этот объект был передан в концессию", - сказал специалист. Он уточнил, что на перспективу проявление заслуживает особого внимания.

Представитель Минприроды напомнил, что работы, связанные с поисками благороднометалльного оруденения в Столбцовском районе, выполнялись во время реализации госпрограммы развития минерально-сырьевой базы в 2011-2015 годах. В итоге было выявлено проявление благородных металлов, которое назвали "Зуберово" - как расположенный неподалеку населенный пункт.

По словам Василия Колба, сейчас в перечне для передачи в концессию находится 15 объектов. В том числе месторождения кварцевых песков, доломита. В 2017 году список впервые пополнился готовым для разработки месторождением нефти - "Морозовским" в Светлогорском районе.-0-