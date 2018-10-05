Прокуратура Бобруйска выявила нарушения в работе УВД

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам прокурорской проверки сотрудники УВД Бобруйского горисполкома привлечены к ответственности. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Прокуратура Бобруйска проанализировала причины и условия, которые способствовали совершению местным жителем убийства двух девушек. Прокуроры выявили существенные нарушения при проверке того, как в УВД Бобруйского горисполкома организована работа с поставленными на профилактический учет. "Обвиняемый в двойном убийстве ранее неоднократно совершал иные преступления. По решению органов внутренних дел Бобруйска, 16 сентября 2017 года он был поставлен на профилактический учет в уголовно-исполнительной инспекции сроком на 8 лет. Прокуроры выяснили, что сотрудники милиции не контролировали должным образом поведение этого подучетного лица, - отметили в Генпрокуратуре - Не соблюдалась периодичность профилактических мероприятий. Сотрудники милиции посещали мужчину по месту регистрации только формально, не проверяли имевшиеся у них сведения о его периодическом проживании у знакомой и в связи с этим не искали его. Также не заполняли и не выставляли информационно-поисковую карту".

Как следствие, мужчина с 28 февраля до 20 июля 2018 года - до дня совершения преступления - оказался вне поля зрения сотрудников уголовно-исполнительной инспекции УВД. Отсутствие надлежащего профилактического контроля способствовало совершению им правонарушений и особо тяжкого преступления.

По итогам проверки прокуратура Бобруйска внесла в адрес УВД Могилевского облисполкома представление с требованием устранить выявленные нарушения законодательства и привлечь виновных к ответственности.

По результатам рассмотрения акта надзора должностные лица УВД Бобруйского горисполкома привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.-0-