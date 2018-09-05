Прокуратура Брестской области выявила нецелевое расходование средств Фонда соцзащиты

5 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области выявила нарушения при использовании средств Фонда социальной защиты населения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

Проверки целевого расходования средств ФСЗН проведены совместно с территориальными органами по труду, занятости и социальной защите. В частности, прокуроров интересовала законность выплаты пособий по уходу за престарелыми и инвалидами, получения субсидий безработными для организации предпринимательской или ремесленной деятельности, оказания услуг в сфере агротуризма. Проверки выявили ряд нарушений требований законодательства.

Так, установлены факты получения пособий по уходу работающими гражданами, или зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. Поскольку такие обстоятельства влекут прекращение выплаты пособия, а компетентные органы об этом не были извещены, прокуроры предъявили в суды 12 исков на Br8,8 тыс. Иски удовлетворены в полном объеме.

Кроме того, предъявлено пять исков на Br15 тыс. к получателям субсидий на организацию предпринимательской деятельности. Как выяснилось, они использовали господдержку не по целевому назначению: получатели денег не могли представить документы, которые подтвердили бы освоение средств согласно бизнес-плану. Так, безработный житель региона получил субсидию в размере одиннадцатикратной величины бюджета прожиточного минимума. В соответствии с договором он обязался организовать и вести ремесленную деятельность в течение 12 месяцев с момента постановки на учет в налоговой инспекции, до окончания срока действия договора представить в управление по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома документы, которые подтверждали бы исполнение взятых обязательств. Несмотря на неоднократные напоминания, мужчина не обосновал целевое использование субсидии. В результате через суд с него взыскано Br3,7 тыс. - сумма субсидии, проценты за пользование чужими деньгами и штраф.

Контроль за соблюдением законодательства о целевом расходовании средств Фонда социальной защиты населения в регионе будет продолжена.-0-