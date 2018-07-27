Прокуратура Гродненской области: нужно усилить профилактику преступлений в кафе и дворах

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области обращает внимание на необходимость усилить профилактику преступлений в местах отдыха и во дворах. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

За первое полугодие в области зарегистрировано 681 преступление, совершенное в общественных местах. Это на 3,2% больше показателя аналогичного периода 2017 года. Причем 31 преступление отнесено к категории тяжких и особо тяжких. Больше таких фактов стало в учреждениях торговли, местах отдыха граждан, на дворовых территориях.

В частности, выросло число зарегистрированных в общественных местах хулиганств. Половина из них связана с повреждением автомобилей и другого имущества граждан. 13 таких преступлений произошло в местах отдыха (кафе, рестораны, ночные клубы), 10 из них сопровождались причинением телесных повреждений либо угрозами их причинения. Большинство уголовно наказуемых хулиганств зарегистрированы в Гродно, Лиде и Слониме.

Прокуроры проанализировали причины совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Так, не было должного реагирования на поступавшие сигналы о людях, склонных к противоправным действиям. Субъекты профилактики не выявляли граждан асоциальной направленности, которые злоупотребляют алкогольными напитками, не проводили с ними необходимую работу.

Прокуратура области подвергла критике действия территориальных ОВД по поддержанию общественного порядка. Внесла начальнику УВД Гродненского облисполкома представление об устранении нарушений. Недостатки в организации профилактической работы озвучены на заседании коллегии прокуратуры Гродненской области по итогам работы за первое полугодие.

Прокуроры проведут дополнительные надзорные мероприятия, чтобы улучшить координацию работы субъектов профилактики.-0-