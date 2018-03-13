13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, сообщил журналистам прокурор области Олег Лаврухин, передает корреспондент БЕЛТА.

Прокуратура проверит выполнение исполнительными и распорядительными органами, а также ГАИ мероприятий Концепции обеспечения безопасности дорожного движения. Внимание будет уделено соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и эффективности принимаемых мер по предупреждению ДТП, гибели и травмирования в них людей.

В апреле этот вопрос рассмотрят на заседании областного координационного совещания. "Мы обсудим и работу подразделений ГАИ, и местной исполнительной власти, в том числе по содержанию дорог, чтобы наметить конкретные меры по снижению числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях", - сказал Олег Лаврухин.

Проведение соответствующих мероприятий вызвано ростом числа граждан, погибших в 2017 году в результате дорожно-транспортных происшествий.-0-