Прокуратура Могилевской области выявила нарушения в работе советов общественных пунктов охраны правопорядка

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время проверки деятельности советов общественных пунктов охраны правопорядка органы прокуратуры Могилевской области выявили нарушения законодательства и недостатки в организации их работы при профилактике преступлений. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В ряде случаев в советах не было обеспечено представительство добровольных дружин. Некоторые советы не располагали минимальным объемом нормативных правовых актов о целях и задачах их деятельности, взаимодействии с иными субъектами профилактики.

Советы общественных пунктов на момент проверки не представили либо представили устаревшие сведения о состоянии криминогенной обстановки на обслуживаемой территории, неактуальные списки граждан, с которыми необходимо проводить профилактическую работу. Запланированные мероприятия порой не выполнялись. Иногда вопросы, подлежавшие изучению на заседаниях, не рассматривались.

Отдельные члены советов общественных пунктов охраны правопорядка самоустранились от возложенных на них обязанностей (Могилев, Быхов). Совет общественного пункта №8 Октябрьского района Могилева на постоянной основе работал без председателя. Все заседания проводил его заместитель - участковый инспектор милиции.

После прекращения работы трех членов Кличевского городского совета общественных пунктов охраны правопорядка никто не инициировал внесение изменений в его состав. В нарушение требований закона заседания советов общественных пунктов Ленинского района Могилева (№2), Кличева, Кричева, Краснополья, Езерского сельисполкома Чериковского района проводились без соблюдения периодичности.

Одним из наиболее важных направлений деятельности советов общественных пунктов охраны правопорядка определено рассмотрение на заседаниях поведения граждан, склонных к совершению правонарушений. При этом, как установили прокуроры, эти вопросы на повестке заседаний советов общественных пунктов часто отсутствовали (советы Горского сельисполкома Краснопольского района и Сормовского сельисполкома Чериковского района).

После изучения протоколов заседаний советов общественных пунктов стало очевидно принятие на них формальных и шаблонных решений без контроля за реализацией.

По результатам проверки прокуратура Могилевской области внесла в Могилевский облисполком представление, в котором потребовала устранить допущенные нарушения при профилактике правонарушений, а также способствовавшие им причины и условия.-0-