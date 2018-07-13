Прокуратура Могилевской области выявила недостатки в профилактике семейного неблагополучия

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области выявила нарушения в работе государственных органов по защите прав несовершеннолетних в области профилактики семейного неблагополучия. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Как отметили в областной прокуратуре, основные проблемы - несвоевременное выявление таких семей, недостаточность мер профилактического воздействия, порой неверная оценка уровня опасного положения детей. Выявлены факты, когда дети находились в сложной жизненной ситуации не только из-за асоциального поведения родителей, но и отсутствия слаженной работы госорганов и организаций, призванных преодолевать семейное неблагополучие. Не во всех случаях специалисты социально-психологических служб учебных учреждений давали принципиальную оценку поступившей информации о проблемах в семье. К проверкам не всегда привлекались сотрудники органов внутренних дел, у которых была достоверная информация о правонарушениях родителей и социальном неблагополучии.

Необходима защита прав и интересов несовершеннолетних, родители которых не имеют постоянного места жительства либо часто его меняют. Дети в таких семьях не имеют успешной жизненной перспективы, а иногда становятся жертвами преступлений или других противоправных действий.

Вызвала нарекания деятельность дошкольных учреждений по выявлению и преодолению признаков социально опасного положения в семьях. Не было должного взаимодействия в этой работе с другими субъектами профилактики. В результате при поступлении в школу у детей отмечались признаки социальной запущенности, а в некоторых случаях они нуждались в государственной защите.

Особого внимания и контроля требует организация работы с несовершеннолетними, которые находятся на воспитании в замещающих семьях (приемные, опекунские семьи, дома семейного типа).

Для устранения нарушений прокуратура внесла в Могилевский облисполком представление, которое рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних с участием представителей прокуратуры. Был выработан комплекс мер по улучшению положения детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. По результатам рассмотрения представления 77 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, 6 - освобождены от занимаемых должностей.-0-