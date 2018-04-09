Прокуратура опротестовала действия "Брестэнерго" по привлечению должников к ответственности

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области приняла меры по восстановлению нарушенных прав организаций при оплате электроэнергии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

Прокуратура проверила соблюдение законодательства органами энергетического надзора при привлечении организаций к административной ответственности за неоплату электрической энергии. Установлено, что генеральный директор РУП "Брестэнерго" потребовал от директора филиала "Энергонадзор" выдавать требования в адрес руководителей предприятий о погашении задолженности за потребленную электроэнергию, составлять в отношении них протоколы и направлять в случае неуплаты материалы в суд.

Несмотря на то, что выдвижение подобных требований, контроль за выполнением потребителями условий договоров электроснабжения в части своевременности и полноты оплаты потребленной электроэнергии не входят в компетенцию органов энергетического надзора, должностные лица "Энергонадзора" неукоснительно выполняли приказ руководства предприятия. По результатам рассмотрения большинства дел суды выносили постановления о наложении взысканий по ст.23.1. КоАП (неисполнение письменного требования (предписания)).

В целях пресечения необоснованной практики привлечения руководителей организаций (речь идет, как правило, о неплатежеспособных сельхозпредприятиях) к административной ответственности за неисполнение требований РУП "Брестэнерго" прокуратура области внесла представление директору филиала "Энергонадзор" и принесла 15 протестов на постановления судов по административным делам. Брестский областной суд удовлетворил все протесты в полном объеме, дела прекратил за отсутствием состава административного правонарушения. Прокуратура области также опротестовала как незаконный приказ руководителя РУП "Брестэнерго".-0-