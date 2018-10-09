9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура опротестовала решения Мингорисполкома о сносе объектов общепита у метро, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

Генпрокуратура и прокуратура города Минска провели совместную проверку, по ее результатам столичная прокуратура принесла протест на решение горисполкома о сносе объектов у станций метро "Каменная Горка" и "Восток".

По законодательству, протест должен быть рассмотрен горисполкомом не позднее чем в 10-дневный срок с момента его поступления. О результатах рассмотрения акта надзора необходимо сообщить в письменной форме.

В прокуратуру обратилась компания, которая занималась строительством этих объектов общепита. Она не согласна с требованием горисполкома об их снесении.-0-