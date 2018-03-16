16 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Прокуратура Витебска требует улучшить содержание улично-дорожной сети города. Такая информация размещена на интернет-странице ведомства, сообщает БЕЛТА.
Всего с начала года в травмпункт Витебска по поводу гололедных травм обратились 145 взрослых и 90 детей. Результаты анализа этих обращений свидетельствуют о серьезных недостатках и упущениях руководителей предприятий и организаций города в работе по обеспечению безопасности движения и эксплуатации транспорта. В частности, не были приняты исчерпывающие меры по содержанию улично-дорожной сети, дворовых территорий, устранению последствий снегопадов и гололеда предприятиями "Гордормост" и "Зеленхоз", что стало одной из причин травмирования граждан.
С учетом ненадлежащего исполнения обязанностей этими предприятиями прокурор Витебска внес в адрес гендиректора Витебского ГЖКХ представление с требованием принять меры по обеспечению безопасности движения и эксплуатации транспорта, снижению травматизма граждан в зимний период, а также привлечению виновных лиц к ответственности.-0-
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