Прокуратура Витебской области выявила нарушения природоохранного и земельного законодательства

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области выявила нарушения законодательства в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Многие из расположенных в таких зонах животноводческие фермы и комплексы содержались в ненадлежащем состоянии: несвоевременно вывозились отходы органического происхождения, на территории агропромышленных предприятий нередко складировался мусор. Такие нарушения выявлены в Чашникском, Витебском, Бешенковичском, Лиозненском районах. Нередко организации в течение длительного времени вели хозяйственную деятельность без специального разрешения на водопользование.

В некоторых районах установлены факты самовольного возведения строений и сооружений вблизи водных объектов, переданных в аренду для рыболовства и рыбоводства. При этом арендаторы не всегда поддерживали прибрежную полосу в должном санитарном состоянии и вносили арендную плату. Это касается Россонского, Шумилинского, Докшицкого районов.

Вскрыты факты неосвоения в предусмотренные сроки земельных участков, предоставленных для строительства и обслуживания жилых домов. Распространены случаи, когда жилые дома, начатые строительством 5-7 лет назад, не были достроены, при этом также не проводилась их консервация. Местные исполкомы оставили без внимания подобное неэффективное использование земель.

Всего в 2017 году по вопросам исполнения природоохранного и земельного законодательства проведено 115 проверок, по итогам которых подготовлено 399 актов прокурорского надзора, 634 лица привлечены к дисциплинарной, административной и материальной ответственности, возмещен материальный ущерб на сумму более Br26 тыс. О выявленных недостатках и нарушениях прокуратура Витебской области уведомила облисполком.-0-