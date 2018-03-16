Прокуратура выявила грубые нарушения при уборке снега в Могилеве

16 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Прокуратура Могилева выявила грубые нарушения при уборке снега на улицах города. Об этом БЕЛТА сообщил помощник прокурора Могилева Сергей Кожакин.

В городе выявлено немало фактов ненадлежащей организации работы по ликвидации снежных заносов и гололеда зимой, приведению объектов недвижимости в безопасное состояние, предотвращению аварийных ситуаций в целях недопущения гибели и травмирования людей. За последние два месяца в учреждения здравоохранения Могилева с гололедными травмами обратились 1 209 человек, из которых 332 - несовершеннолетние.

"Неудовлетворительное состояние улиц города отмечено практически повсеместно, как в центре, так и на окраинах, - сказал Сергей Кожакин. - Так, в связи с плохой организацией работы по ликвидации снежных заносов только с начала марта в Могилеве зафиксировано более 20 случаев затруднительного проезда машин скорой помощи к местам вызова. Наибольшее количество в Ленинском районе областного центра ".

Также прокурорским надзором выявлены многочисленные наросты (сосульки) и снег на домах, создающие опасность для жизни и здоровья проходящих мимо людей. По-прежнему выявляются ветхие, полуразрушенные строения, неогороженные стройобъекты, что способствует свободному доступу к ним. Неэксплуатируемые здания, доступ к которым не ограничен, зачастую используются лицами без определенного места жительства, ведущими асоциальный образ жизни, в качестве места пребывания и ночевки. Огромная опасность заключается и в том, что такие здания нередко становятся местом для игр детей и подростков, что может привести к несчастным случаям.

В адрес организаций, ответственных за обеспечение безопасности на данных объектах, направлены акты прокурорского надзора об устранении нарушений, главным требованием которых является незамедлительное принятие мер.-0-