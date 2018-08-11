Прокуратура выявила нарушения правил безопасности в местах отдыха у водоемов в Гомельской области

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Гомельской области выявили нарушения законодательства о безопасности граждан в местах отдыха на водоемах, сообщили БЕЛТА в Генеральной прокуратуре.

Во время мониторинга прокуроры установили ряд нарушений правил охраны жизни людей на воде. Так, в Брагинском, Петриковском, Мозырском районах не определены места, где нельзя плавать на судах и других плавучих объектах. В Добрушском и Житковичском районах на пляжах не было щитов со спасательным инвентарем. В Октябрьском районе у озера Рудницкое оборудовано три удаленных друг от друга места для купания, при этом спасательный щит установлен только возле одного из них.

Выявили прокуроры и нарушения в части санитарно-эпидемиологической ситуации. Например, на пляжах Гомеля не было необходимой инфраструктуры, из-за чего они засорились, ухудшилось качество воды. В Ельском районе не очищено дно акватории одного из водоемов.

"По результатам проверок прокуроры районов и Гомеля внесли 10 представлений, вынесли 12 предписаний, в которых потребовали устранить выявленные нарушения. О ситуации в местах отдыха на берегах водоемов прокуратура проинформировала Гомельский облисполком", - отметили в Генпрокуратуре.

В ведомстве констатировали, что в I полугодии в регионе на воде погибли 17 человек, из них двое детей. В большинстве случаев трагедия происходила вне оборудованных для купания мест, где нет спасательных постов, не обследовано дно водоема. Основная причина - купание в состоянии алкогольного опьянения.-0-