Прокуратура выявила нарушения при обеспечении сохранности животных в АПК Гомельской области

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области выявила нарушения в организациях агропромышленного комплекса при обеспечении сохранности сельскохозяйственных животных. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В некоторых сельхозорганизациях прокуроры выявили факты ненадлежащего состояния ограждений ферм, из-за чего на их территорию могли проникать дикие животные. Такие случаи были на некоторых фермах Лоевского района: из 522 голов скота, павшего в 2017 году, 32 стали жертвами нападения волков. В некоторых случаях использовали корма ненадлежащего качества. Кое-где помещения коровников и телятников находились в неудовлетворительном состоянии.

Отдельные должностные лица сельскохозяйственных организаций, чтобы скрыть падеж животных, умышленно искажали государственную статистическую отчетность.

Прокуроры в районные отделы внутренних дел направили четыре поручения о проведении соответствующих проверок. В результате по фактам служебного подлога возбуждено четыре уголовных дела по ч.2 ст.427 УК. Всего по результатам проведенной работы прокуратура области внесла десять представлений об устранении выявленных нарушений, вынесла три предписания, направила одно поручение о подготовке дела об административном правонарушении и 37 постановлений о привлечении работников к материальной ответственности. В суды предъявлено 13 исковых заявлений о взыскании ущерба с виновных.-0-