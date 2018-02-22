Прокуратура выявила нарушения при организации школьного питания в Гродненской области

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 человек привлекли к ответственности за ненадлежащую организацию питания детей в учреждениях образования Гродненской области. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Такие меры приняты по результатам рейдовых мероприятий, проведенных прокурорами и сотрудниками органов внутренних дел. Были вскрыты неединичные факты, когда работники пищеблоков школ совершали хищения продуктов, предназначенных для питания детей. Только в этом году выявлено 14 таких случаев в Гродно, Лидском, Волковысском, Ошмянском и Слонимском районах. Виновных привлекли к административной ответственности. Прокуратура инициировала расторжение трудовых отношений с ними по дискредитирующим основаниям. В отношении некоторых работников такие решения уже приняты.

Наиболее неблагополучная ситуация зафиксирована в системе комбинатов школьного питания. Основные причины этого кроются в ненадлежащем уровне трудовой, исполнительской и служебной дисциплины, отсутствии должного контроля за учетом, отпуском и списанием товарно-материальных ценностей. Нарушались санитарные нормы и правила при хранении продуктов питания, некоторые товары были уже с истекшим сроком годности. Зачастую не соблюдали правила личной гигиены и периодичность прохождения медосмотров работники, имеющие отношение к организации питания детей.

В некоторых учреждениях образования выявили нарушения прав и законных интересов детей, нуждающихся в диетическом питании. Так, овощная продукция по качеству порой не соответствовала предъявляемым к ней требованиям. При этом не всегда эффективной была деятельность органов госсаннадзора.

По итогам проверок прокуратура Гродненской области внесла представление председателю облисполкома. По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлекли 53 работника органов и учреждений образования, а также системы комбинатов школьного питания, 7 из них освобождены от занимаемых должностей.

Решением облисполкома утвержден комплексный план мероприятий по контролю за организацией питания обучающихся в учреждениях образования Гродненской области.-0-