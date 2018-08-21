Прокуратура выявила нарушения при предоставлении земельных участков в Гомельской области

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области выявила нарушения законодательства о предоставлении и использовании земельных участков. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в прокуратуре, заявителя не могут принять на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в течение пяти лет со дня отчуждения недвижимого имущества.

Вместе с тем в Гомеле женщину необоснованно поставили на такой учет, в результате чего ей незаконно выделили земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома. По информации прокуратуры, гражданка вместе с семьей из пяти человек состояла на учете нуждающихся с октября 2016 года. По документам ни она, ни члены ее семьи не имели в собственности недвижимое имущество, однако в действительности у нее была квартира площадью 65,4 кв.м. До декабря 2017 года ее супруг также имел половину квартиры площадью 37,3 кв.м. После отчуждения доли мужа женщина обратилась в службу "Одно окно" Гомельского горисполкома с заявлением, чтобы ее поставили на учет желающих получить земельный участок. Землю ей выделили в марте 2018-го. Прокуратура выяснила, что семья женщины изначально утаила информацию об объектах недвижимости, которые в дальнейшем были проданы.

Во время проверки был выявлен аналогичный пример, когда на такой учет необоснованно была поставлена еще одна гражданка с семьей из пяти человек. Женщина за год до включения в списки нуждающихся в улучшении жилищных условий произвела отчуждение принадлежавшей ей квартиры площадью 58,8 кв.м.

Прокуратура Гомельской области внесла в облисполком представление, по результатам которого местные власти подготовили решение об изъятии незаконно предоставленных земельных участков. По результатам проверки будет дана уголовно-правовая оценка изготовлению и использованию не соответствовавших действительности документов, на основании которых граждан поставили на учет нуждающихся.-0-