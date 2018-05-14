Прокуратура выявила нарушения в 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минска выявила нарушения при предупреждении правонарушений в 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Установлено, что компетентные офицеры не проводили профилактических мероприятий среди личного состава. Это не позволило избежать правонарушений в текущем году: в первом квартале совершено 5 грубых дисциплинарных проступков, в такой же период 2017 года их было 3.

"По выявленным в ходе анкетирования фактам неуставных взаимоотношений командиры подразделений не инициировали служебного расследования перед командиром бригады, - проинформировали в прокуратуре. - Прокуроры во время проверки провели собственное анонимное анкетирование военнослужащих срочной службы из подчиненных воинских частей и подразделений бригады. По его результатам ряд военнослужащих 339-го отдельного механизированного батальона, ремонтно-восстановительного батальона и разведывательного батальона сообщили о наличии в подразделениях нарушений".

Прокуратура Минска внесла представление в 120-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду. В нем требуется привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц и устранить нарушения законодательства о предупреждении правонарушений и обеспечении безопасности военной службы. Также прокуратура потребовала добиваться полного и своевременного предоставления подчиненными должностными лицами бригады информации о морально-психологическом состоянии личного состава и соблюдении воинской дисциплины, анализировать собранную информацию, чтобы устранить причины и условия для правонарушений, назначать служебные расследования при выявлении фактов неуставных взаимоотношений.-0-