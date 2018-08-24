24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура выявила нарушения в работе налоговых органов Брестской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генеральную прокуратуру Беларуси.

Сотрудники прокуратуры региона проверили соблюдение налоговыми органами законодательства при осуществлении ими контрольных функций. Мониторинг выявил упущения в работе отдельных инспекций МНС. В частности, инспекторы не всегда принимали достаточные меры по выявлению повторных нарушений норм о налогообложении граждан, которые ранее осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность.

Выяснилось, что в некоторых инспекциях плательщикам необоснованно завышали или занижали причитавшиеся к уплате суммы земельного налога. Так, при проверке представленных ЖСК, ЖСПК, товариществами собственников деклараций по земельному налогу установлено, что должностные лица несвоевременно инспектировали земельные участки. Это привело к неправильному исчислению земельного налога.

Кроме того, не все инспекции МНС всесторонне рассматривали обращения граждан и юридических лиц, соблюдали требования законодательства при определении размера штрафа как административного взыскания.

По результатам проверки региональная прокуратура внесла в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Брестской области представление об устранении нарушений, инициировала привлечение виновных лиц к ответственности.-0-