Прокуратура выявила недостатки в работе Витебской областной организации ОСВОД

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура выявила недостатки в работе подразделений Витебской областной организации ОСВОД по обеспечению безопасности людей на воде. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В Витебске на спасательных постах не было моторных и спасательных лодок, подвесных лодочных моторов, спасательных кругов, жилетов (нагрудников). На спасательной станции отсутствовали жилеты, а в маневренно-поисковой группе - катер, спасательные доски для зимнего периода. Спасательные посты и станции в Новополоцке, Докшицком, Оршанском, Лепельском районах не в полном объеме укомплектованы средствами оказания первой медицинской помощи. Структурные подразделения ОСВОД в Оршанском районе и Витебске не проводили надлежащий мониторинг того, насколько своевременно местные органы власти получали технический паспорт пляжа и его акватории.

По итогам проверок прокуратура внесла председателю Витебской областной организации ОСВОД представление, в котором потребовала устранить выявленные нарушения и упущения. Рассмотрение акта надзора на контроле.

В водоемах Витебской области за январь-июль утонули 35 человек, за аналогичный период прошлого года - 28. Рост зафиксирован в Железнодорожном и Первомайском районах Витебска, Оршанском, Полоцком, Витебском, Докшицком, Миорском, Сенненском, Чашникском, Ушачском районах.-0-