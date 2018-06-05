Прокуратура выявила в АПК Минской области факты бесхозяйственности и нарушения дисциплины

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура выявила факты бесхозяйственности и нарушения дисциплины в предприятиях АПК Минской области во время весенне-полевых работ 2018 года, сообщил БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры области Кирилл Арцименя.

Во время проверок прокуроры уделяли внимание исполнению законодательства об обеспечении сохранности собственности, трудовой дисциплины и безопасных условий труда. Проверки прошли в 117 организациях АПК области. Они показали, что продолжают встречаться факты бесхозяйственности, нерационального использования материальных и финансовых ресурсов, ненадлежащего обеспечения трудовой дисциплины и безопасных условий труда. Руководители и специалисты некоторых хозяйств не принимают мер для скорейшего и качественного проведения полевых работ.

В недостаточном количестве обеспечены минеральными удобрениями хозяйства Березинского, Борисовского, Вилейского, Воложинского, Крупского, Слуцкого, Смолевичского, Узденского и Червенского районов. Ненадлежаще было организовано хранение минеральных удобрений в одном из хозяйств Дзержинского района. Были нарушения по использованию сельхозтехники и сохранности товарно-материальных ценностей в некоторых хозяйствах Борисовского, Любанского, Несвижского, Слуцкого, Червенского и Узденского районов. На отдельных предприятиях Борисовского, Копыльского, Крупского, Несвижского, Слуцкого районов нарушалась трудовая дисциплина, не соблюдалось законодательство о дорожном движении и правила эксплуатации транспортных средств.

Для устранения нарушений в адрес руководителей хозяйств и организаций АПК, районных исполкомов подготовлено 50 актов прокурорского надзора. По результатам их рассмотрения 13 человек привлекли к административной, 35 - к дисциплинарной ответственности. Прокуратура Минской области внесла представление в облисполком.-0-