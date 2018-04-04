Прокуратурой Гродненской области выявлены нарушения при взыскании расходов на содержание детей

4 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратурой Гродненской области установлены причины нарушений при взыскании расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Прокуратурой была проанализирована работа уполномоченных органов и организаций с обязанными лицами, уклоняющимися от возмещения расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

"Не во всех регионах области заинтересованные структуры взаимодействовали должным образом при взыскании расходов. Установлены факты, когда органы принудительного исполнения не выясняли причин неуплаты обязанными лицами расходов. Это приводило к росту задолженности", - отметили в прокуратуре области. В частности, в Лидском, Островецком, Щучинском районах имели место случаи, когда обязанные были трудоустроены, от работы не уклонялись, однако наниматели не производили удержаний из их заработной платы. Все происходило из-за того, что работники территориальных отделов принудительного исполнения не направляли им исполнительных документов.

В нарушение норм декрета №18 отделы образования, спорта и туризма Лидского, Новогрудского, Островецкого, Сморгонского, Щучинского райисполкомов, а также Щучинский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей не всегда придерживались сроков предъявления требований о взыскании расходов. Не во всех районах оперативно принимались меры к трудоустройству обязанных лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, лечебно-трудовых профилакториев. Только после вмешательства прокуроров эти вопросы были решены.

По результатам надзорных мероприятий прокуратура Гродненской области внесла представление председателю координационного совета Гродненского облисполкома по контролю за реализацией декрета №18 с требованием устранить недостатки и упущения в работе. "В анализируемой сфере выявлен ряд проблем, в том числе формализм, которого в системе органов принудительного исполнения быть не должно. Нарушения исполнительской дисциплины на местах препятствуют надлежащей реализации задач, поставленных главой государства по взысканию государственных средств на содержание детей", - резюмировали в прокуратуре области. За допущенные нарушения виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.-0-