Прокуроры Брестской области выявили недостатки в работе по защите детей в неблагополучных семьях

22 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Брестской области установили недостатки в работе учреждений образования в сфере государственной защиты детей в неблагополучных семьях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

Учреждения образования порой ненадлежащим образом оценивали условия проживания и воспитания детей в семье при решении вопроса о признании их находящимися в социально опасном положении. Такие факты, в частности, были выявлены в Барановичах, Бресте, Дрогичинском, Жабинковском, Ивановском, Ивацевичском, Малоритском и Столинском районах. Сведения о статусе семьи и положении детей не всегда передавались при зачислении несовершеннолетних в учреждения образования (Барановичский, Лунинецкий районы). Как следствие, по вынесенным органами прокуратуры области предписаниям в 2017 году 130 несовершеннолетних из 68 семей признаны находящимися в социально опасном положении, 10 детей отобраны из четырех семей и отданы под защиту государства.

Так, при проверке по факту утопления в Ивановском районе годовалого ребенка было установлено, что еще до его рождения трое детей из семьи признавались находящимися в социально опасном положении. После отмены этих решений в семье произошла трагедия, при этом мать ребенка на момент его смерти находилась в состоянии опьянения. "Это говорит об отсутствии должного контроля со стороны субъектов профилактики за поведением родителей", - отметили в ведомстве.

По требованию прокуратуры Ивановского района дети из этой семьи были повторно признаны находящимися в социально опасном положении, а впоследствии отобраны у родителей с помещением на государственное обеспечение.

По результатам проверки органы прокуратуры Брестской области внесли 14 представлений, в том числе в управление образования, спорта и туризма облисполкома, вынесли 13 предписаний, объявили 3 официальных предупреждения о недопустимости нарушений закона, о чем проинформирован Брестский облисполком.-0-

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