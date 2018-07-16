16 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Промышленное производство грибов шиитаке создают в Кричевском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Инвестиционный проект реализует китайское ООО "Инфэн", что буквально означает - "удачный урожай". Оно обосновалось на территории старой военной части у деревни Красная Буда в 2017 году. Для того чтобы выросли первые грибы, понадобился почти год. На первом этапе (текущий год) здесь намерены собирать 20-30 т шиитаке в сутки, а через три года - увеличить производство грибов в 10 раз.

Идея создания китайского предприятия в Кричевском районе родилась из глобальной идеи нового Шелкового пути - транспортной системы, продвигаемой Поднебесной в сотрудничестве с другими странами, в том числе Беларусью, для перемещения грузов по суше из Азии в Европу. На инвестфоруме "Мельница успеха" Могилевский облисполкомом и компания "Инфэн" подписали договор о реализации инвестпроекта в Кричевском районе, где действуют преференции, направленные на развитие юго-восточного региона Могилевской области.

Чтобы выращивать шиитаке, пакеты с мицелием привозят из Китая. Каждый пакет, на котором растут грибы, дает четыре урожая. В перспективе мицелий грибов будут выращивать на предприятии сами. Кричевские шиитаке намерены продавать в Беларуси, но большую часть экспортировать. Эти грибы востребованы на внешнем рынке.

"Шиитаке считаются деликатесом, их ценят за приятный вкус и аромат, который напоминает что-то среднее между вкусом белых грибов и шампиньонов. Шиитаке широко применяются в кулинарии, медицине, косметологии. Это одни из самых популярных грибов кухни Азии", - отмечают специалисты.

В ходе реализации инвестпроекта планируется создать около 80 рабочих мест.-0-