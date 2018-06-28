Промышленные организации Гомельской области в январе-апреле увеличили выручку на 28,6%

28 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Промышленные организации Гомельской области в январе-апреле этого года увеличили выручку от реализации товаров, работ и услуг на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома первый заместитель председателя комитета экономики Андрей Собко, передает корреспондент БЕЛТА.

За четыре месяца этого года промышленные организации Гомельского региона получили порядка Br9 млрд выручки, что на 28,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Гомельская область формирует почти четверть общереспубликанского объема выручки, обеспечивая при этом самые высокие темпы роста среди других регионов республики", - отметил Андрей Собко.

Индекс физического объема промышленного производства за пять месяцев сложился на уровне 106,4%. "Обеспечен прирост объемов производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хорошие результаты показали Гомельский химзавод (более 108%), "Гомельстекло" (114%), "Речицадрев" (112%) и "Гомельдрев" (138%) и другие", - сказал первый зампредседателя комитета экономики. Он также подчеркнул, что перед промышленным комплексом региона поставлена задача не только не допустить снижения объемов производства, но и с учетом резервов прибавить.

Также было отмечено, что в январе-апреле прибыль от реализации приросла на 14%. Рентабельность продаж составила 7,2%. Выросла выручка на одного работника организаций промышленности области - она сложилась на уровне Br68 тыс., прирост по сравнению с январем-апрелем 2017 года - 28,8%.

Запасы готовой продукции на 1 июня этого года в целом по области составили Br462 млн, или 28,4% к среднемесячному объему производства, это на 1,5% меньше по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Что касается затрат, то на Br100 выпущенной промышленными организациями продукции в первом квартале этого года приходился Br91 условных затрат. "Без учета МНПЗ затраты в целом по промышленному комплексу области по сравнению с прошлым годом снизились на Br1,3",- подчеркнул первый зампредседателя комитета экономики.

Среди основных задач, которые стоят перед проморганизациями области, Андрей Собко назвал максимальную загрузку производственных мощностей предприятий, снижение уровня затрат на производство продукции, обеспечение полной занятости работников через увеличение объемов производства и реализацию продукции, рост уровня заработной платы и т.д.-0-