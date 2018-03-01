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Промышленный туризм развивают 12 предприятий Брестской области

Регионы 01.03.2018 | 17:26
На ОАО "Брестское пиво". Фото из архива
На ОАО "Брестское пиво". Фото из архива

1 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области 12 предприятий развивают промышленный туризм. Такая информация была озвучена сегодня на итоговой коллегии управления спорта и туризма облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, в Бресте экскурсии на производство для туристических групп организует ОАО "Брестское пиво". В Барановичах двери для посещения открывает "588 Авиационный ремонтный завод". Активно в этом направлении развивается Лунинецкий район. Туристам предлагают побывать на трех градообразующих предприятиях. Например, на местном хлебозаводе гостей знакомят с технологиями производства хлебобулочных изделий. Экскурсанты РУПП "Гранит" получают возможность спуститься в карьеры. Также желающие могут узнать, как работает изнутри ПЧУП "Виктория", выпускающее литую алюминиевую посуду.

Для привлечения большего числа туристов в регионе активно развивается инфраструктура. В Бресте и Пинске уже работают туристско-информационные центры. Вскоре аналогичное учреждение появится в Барановичах. Также увеличивается количество мест размещения. В 2017 году в области открылись 25 агроусадеб. В областном центре введены в эксплуатацию мотель на 100 мест с кемпинговой стоянкой и отель на 24 номера. На базе заказника "Прибужское Полесье" создан хостел. Под такие же цели модернизировано общежитие Кобринского ЖКХ.

Заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной считает, что Брестская область обладает большим туристическим потенциалом. "В этом году пройдет чемпионат мира по футболу. По предварительным данным, минимум 200 тыс. человек проедут по трассе М1 из Европы в Россию. На этом нужно постараться заработать. Чтобы люди не проскочили, а остановились, получили новые впечатления, купили белорусскую продукцию, сувениры", - подчеркнул он.

По предварительным данным, Брестскую область в прошлом году посетили более 200 тыс. туристов. Это на 20% больше, чем в 2016-м.-0-

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Теги
Брестская область, предприятие, промышленность, туризм
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